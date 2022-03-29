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Fenerbahçe Miha Zajc'a yeni sözleşme önerecek

Transfer döneminde hareketli günler geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Miha Zajc ile yeniden masaya oturmayı planlıyor. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edilirken, Sloven oyuncunu sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Miha Zajca yeni sözleşme önerecek
Miha Zajc ve takım arkadaşlarının gol sevinci

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, 2023 yılında sözleşmesi bitecek Sloven oyuncu ile masaya oturacak.

2+1 yıllık sözleşme

27 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a çağırıldı. Fenerbahçe'nin, Zajc'a 2+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edeceği gelen haberler arasında. İtalya kulüplerinden de teklifler alan Sloven oyuncunun, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifine sıcak baktığı belirtildi.

İsmail Kartal'ın değişmezi

Sloven futbolcu Miha Zajc'in son dönemde orta sahada ortaya koyduğu performans yüzleri güldürdü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın orta sahada en güvendiği isimlerin başında gelen tecrübeli futbolcu, geride oyun kurup, hücuma çıkıp, skor üretirken pas oyununda da takımını yönlendiriyor.

  • Bu sezon ligde 24 maçta 6 gol atıp, 1 asist yapan Zajc, Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçiriyor.

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