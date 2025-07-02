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Fenerbahçe potada kabuk değiştiriyor

Fenerbahçe potada kabuk değiştiriyor

15:182/07/2025, Wednesday
DHA
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Fenerbahçe Beko, geride bıraktığımız sezon 3 kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe Beko, geride bıraktığımız sezon 3 kupayı müzesine götürdü.

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'de kadroda önemli isimlerle yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde transfer takviyesi ile takımın güçleneceği belirtildi.

Fenerbahçe potada kabuk değiştiriyor.


Son dört sezondur takımın önemli parçalarından biri olan Marko Gudurıc sezon sonu takımdan ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun bu yıl elde ettiği başarıların en önemli pay sahiplerinden biri olan 2.03'lük yıldız isim Nigel Hayes-Davis NBA takımlarından Phoenix Suns ile tam garantili 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-lacivertli kulübün bir diğer yıldız ismi Tarık Bıberovic'in NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaştığı öne sürüldü.


Takımın tecrübeli isimlerinden 37 yaşındaki Erıc McCollum ise eski takımı Galatasaray'a döndü.


Sarı-lacivertli takımın yeni sezonda da iddialı olacağı ve önümüzdeki günlerde transfer takviyesi ile takımın güçleneceği belirtildi.




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