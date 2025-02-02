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Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR'ı açıklandı

Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR'ı açıklandı

13:362/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de TFF'nin aldığı karar doğrultusunda VAR'da yabancı hakemler görev yapıyor.
Süper Lig'de TFF'nin aldığı karar doğrultusunda VAR'da yabancı hakemler görev yapıyor.

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geleceği mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) Bert Put oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakada 4. hakem Batuhan Kolak olacak. İki ekip arasındaki maçta VAR koltuğunda Bert Put oturacak, Abdullah Bora Özkara ise AVAR'da eşlik edecek.


Ligde bugün 13.30'da Adana Demirspor - Kasımpaşa arasında oynanacak maçta VAR olarak İtalyan hakem Fabio Maresca, saat 16.00'da başlayacak Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasında Polonyalı hakem Pawel Pskit görev alacak.






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor

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