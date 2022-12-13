Fenerbahçe, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından İstanbulspor ile Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Kupa maçının ardından sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, derbinin taktiğini kafasında belirlemeye başladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına üçlü savunma ile çıkacak

Portekizli çalıştırıcının yeniden 3'lü savunmaya dönmeye hazırlandığı kaydedildi. Jesus, sezon başında sarı-lacivertli takımı 3-4-3 oynatmış, stoper mevkiindeki eksikler nedeniyle 4lü savurmaya dönmek zorunda kalmıştı. Liglere verilen arada Gustavo Henrique'nin tam hazır hale gelmesiyle teknik direktör Jorge Jesus'un da sezon başında olduğu gibi yeniden 3'lü savunmaya döneceği gelen haberler arasında.

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Tecrübeli teknik adamın Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ve ligdeki Trabzonspor maçında 3'lü savunmayla çıkmaya hazırlandığı, taktik antrenmanlarda da bu sistemi denediği belirtildi. Savurma üçlüsü de Serdar Aziz-Gustavo Henrique-Attila Szalai görev yapacak.

İrfan Can Eğribayat kalede güven verdi

Belindeki ağrılar nedeniyle enjeksiyon' tedavisi olan Altay Bayındır'ın yokluğunda hazırlık maçlarında süre alan kaleci irfan Can Eğribayat performansıyla kalede güven verdi ve teknik heyetin gözüne girdi. İrfan Can'ın sözleşmesinde zorunlu olmayan 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu arada Antalya kampı sonrası bir gün izin yapan Fenerbahçe, dün Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı.

SPOR Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için ısrar ediyor: Scoutlar olumlu rapor verdi

SPOR Luciano Spalletti'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 💪 pic.twitter.com/KFmMg1kDWU — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 12, 2022



