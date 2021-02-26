Fenerbahçe, Trabzonspor'u bu planla yıkmaya çalışacak

Fenerbahçe’nin ligde pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın oyun stratejisi belli oldu. Sarı-lacivertliler, kontrollü oyun oynayarak, dengeli bir futbolla Trabzonspor’un bırakacağı boşlukları bekleyecek. Topa daha fazla hakim olmaları gerektiğini belirten teknik direktör Erol Bulut, hücumdan önce kontrollü bir oyun planı benimseyecek.

Sarı-lacivertliler, savunma arkasına atılacak kilit paslar ve kanatlardan çizgiye inilerek ceza sahasına yapılacak ortalarla gol arayacak. Bordo-mavili kulübün orta alanda kaptığı toplarla hemen sonuca gitmeye çalışacağını düşünen Erol Bulut, savunmada geniş boşluklar vermemek için rakibi kendi alanında bekleyecek. Özellikle orta alanda görev alacak oyuncularını uyaran genç teknik adamın kanat oyuncularından da orta sahaya destek vermelerini istediği, ayrıca orta alanda pas hatası ve top kaybına çok dikkat etmeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Defans oyuncuları çok sıkışmadıkça kesinlikle uzun top atmayacak. Hücuma hazırlık paslarıyla çıkılacak.

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Bakasetas, Ekuban ve Nwakaeme'ye önlem

Fenerbahçe, öncelikli olarak Trabzonspor’un hücumdaki iki kanadı Nwakaeme, Ekuban ve orta sahada Bakasetas’ı oyundan düşürmeye çalışacak. Bu noktada kilit isimler Caner Erkin, Nazım Sangare ve Ozan Tufan olacak. bek Nazım Sangare, Nwakaeme’yi savunmakla yükümlü olacak, Osayi Samuel de yardımcı olacak. Sol bekte görev yapacak Caner Erkin de Ekuban’ı durdurma görevi üstlenecek. Bu oyuncular karşılarındaki rakiplerin savunma zaaflarından yararlanıp hücuma destek verecek. Orta alanda görev yapacak olan Ozan Tufan da Bakasetas’ı kilitlemeye çalışacak.

Rakibin hızlı ataklarına dikkat

Teknik direktör Erol Bulut’un, rakibin hızlı kontra ataklara çıkan bir takım olduğu konusunda uyarılarda bulunarak, takım halinde hücuma çıkıp, takım halinde savunma yapılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan sol bekte Caner Erkin’in yanı sıra orta saha oyuncularını da pas hatası ve top kaybına çok dikkat etmeleri konusunda uyardığı belirtildi. Erol Bulut, Trabzonspor karşısında Enner Valencia’ya güveniyor. Başarılı teknik adam, ileride pas istasyonu olan Enner Valencia’nın sadece hücum anlamında değil, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda da önemli bir görev üstlendiğini belirtirken, özellikle kanat oyuncularından iyi ortalarda Valencia’yı topla buluşturmasını istedi.

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