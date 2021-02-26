Spor Fenerbahçe, Trabzonsporu bu planla yıkmaya çalışacak
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe, Trabzonspor'u bu planla yıkmaya çalışacak

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında dengeli bir futbol oynayacak ve topun hakimiyetini de elinde tutacak. Sarı-lacivertliler, savunma arkasına atılacak kilit paslarla ve kanatlardan çizgiye inilerek ceza sahasına yapılacak ortalarla gol arayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe’nin ligde pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın oyun stratejisi belli oldu. Sarı-lacivertliler, kontrollü oyun oynayarak, dengeli bir futbolla Trabzonspor’un bırakacağı boşlukları bekleyecek. Topa daha fazla hakim olmaları gerektiğini belirten teknik direktör Erol Bulut, hücumdan önce kontrollü bir oyun planı benimseyecek.

Sarı-lacivertliler, savunma arkasına atılacak kilit paslar ve kanatlardan çizgiye inilerek ceza sahasına yapılacak ortalarla gol arayacak. Bordo-mavili kulübün orta alanda kaptığı toplarla hemen sonuca gitmeye çalışacağını düşünen Erol Bulut, savunmada geniş boşluklar vermemek için rakibi kendi alanında bekleyecek. Özellikle orta alanda görev alacak oyuncularını uyaran genç teknik adamın kanat oyuncularından da orta sahaya destek vermelerini istediği, ayrıca orta alanda pas hatası ve top kaybına çok dikkat etmeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Defans oyuncuları çok sıkışmadıkça kesinlikle uzun top atmayacak. Hücuma hazırlık paslarıyla çıkılacak.

İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?
SPOR
İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Bakasetas, Ekuban ve Nwakaeme'ye önlem

Fenerbahçe, öncelikli olarak Trabzonspor’un hücumdaki iki kanadı Nwakaeme, Ekuban ve orta sahada Bakasetas’ı oyundan düşürmeye çalışacak. Bu noktada kilit isimler Caner Erkin, Nazım Sangare ve Ozan Tufan olacak. bek Nazım Sangare, Nwakaeme’yi savunmakla yükümlü olacak, Osayi Samuel de yardımcı olacak. Sol bekte görev yapacak Caner Erkin de Ekuban’ı durdurma görevi üstlenecek. Bu oyuncular karşılarındaki rakiplerin savunma zaaflarından yararlanıp hücuma destek verecek. Orta alanda görev yapacak olan Ozan Tufan da Bakasetas’ı kilitlemeye çalışacak.

  • Rakibin hızlı ataklarına dikkat
  • Teknik direktör Erol Bulut’un, rakibin hızlı kontra ataklara çıkan bir takım olduğu konusunda uyarılarda bulunarak, takım halinde hücuma çıkıp, takım halinde savunma yapılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan sol bekte Caner Erkin’in yanı sıra orta saha oyuncularını da pas hatası ve top kaybına çok dikkat etmeleri konusunda uyardığı belirtildi. Erol Bulut, Trabzonspor karşısında Enner Valencia’ya güveniyor. Başarılı teknik adam, ileride pas istasyonu olan Enner Valencia’nın sadece hücum anlamında değil, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda da önemli bir görev üstlendiğini belirtirken, özellikle kanat oyuncularından iyi ortalarda Valencia’yı topla buluşturmasını istedi.

Papiss Cisse: Fenerbahçe Türkiye'nin Real Madrid'i
SPOR
Papiss Cisse: Fenerbahçe Türkiye'nin Real Madrid'i

Fenerbahçe'de forvet belirsizliği devam ediyor
SPOR
Fenerbahçe'de forvet belirsizliği devam ediyor
Abone Ol Google News
Günlük kazançları 50 bin TL

Günlük kazançları 50 bin TL

Evlerinde üretip tüm Türkiye'ye satıyorlar.
Patlayansoba üç can aldı

Patlayan
soba üç can aldı

​Acı haber Denizli'nin Honoz ilçesinden geldi.
Umut mart ayında

Umut mart ayında

​İkinci el otomobille ilgili dikkat çeken açıklama.
Mobil uyarı<br>sistemi kuruluyor

Mobil uyarı
sistemi kuruluyor

​Afet ve acil durumlarda devreye girecek.
Soğuk cüzdanla<br>kara para aklama

Soğuk cüzdanla
kara para aklama

Kripto paranın mutfağında çok farklı işler dönüyor.
Biden talimat verdi

Biden talimat verdi

ABD, Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi.
Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.
Karabağ darbesi

Karabağ darbesi

​Ağır yenilgiyle başlayan siyasi kriz askeri muhtırayla zirveye taşındı.
94 ruhunu <br>Z kuşağına taşıyacağız

94 ruhunu
Z kuşağına taşıyacağız

​Osman Nuri Kabaktepe, ilk röportajını Yeni Şafak'a verdi.
Ayasofya’da anılacak

Ayasofya’da anılacak

​Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı.
İttifak ortağıyla ayrışıyor

İttifak ortağıyla ayrışıyor

Fezleke çıkmazına giren CHP, çıkış yolu arıyor.
Kaşıkçı cinayeti raporu

Kaşıkçı cinayeti raporu

CIA de emri verenin Prens Selman olduğuna karar verdi.
Hocalı da özgür olacak

Hocalı da özgür olacak

​Şehrin son valisi Elman Mammadov Yeni Şafak'a konuştu.
28 Şubat’la FETÖ’nün yolu açıldı

28 Şubat’la FETÖ’nün yolu açıldı

​Refahyol hükümetini yıkan darbe, etkisi hâlâ süren izler bıraktı.
Hüzün ve gurur

Hüzün ve gurur

​Hocalı'da katliama kurban giden 613 kişi bugün Bakü'de anılacak.
Halkımız hedef <br>haline geldi

Halkımız hedef
haline geldi

​Dedeağaç ABD üssü istemiyor.
Keşif yapıyordu

Keşif yapıyordu

'​Yalnız kurt' eylemcisi ağaçta yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.