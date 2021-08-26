Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getirebilir

Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Alexis Sanchez için menajeri transferin gerçekleşebileceği müjdesini verdi.
Menajer Fernando Felicevich, Inter'in Alexis Sanchez ile yollarını ayırmasının Correa transferiyle bağlantılı olduğunu açıklamıştı. İtalyan ekibinin Lazio'dan Correa transferini bitirmesinin ardından Alexis Sanchez'in takımdan ayrılmasının önü açıldı.
Şilili orta saha oyuncusunun sürekli oynayabileceği ve liderlik edebileceği bir takımda forma giymek istediği biliniyor.
Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde Alexis Sanchez'i kadrosuna katarak ses getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Alexis Sanchez kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, bonservisi ne kadar?
- Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alexis Sanchez 32 yaşında. Şili Milli Takımı'nda kaptanlık yapan oyuncu İtalya'nın Inter takımında forma giyiyor. Sanchez'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.