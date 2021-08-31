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Mbwana Samatta Fenerbahçe'nin rakibine transfer oluyor

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşayan Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımdan ayrılmak üzere. Avrupa basınında çıkan haberlere göre Tanzanyalı forvet oyuncusu, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibinde kiralık olarak forma giyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer haberleri: Samatta hangi takıma transfer oldu?
Mbwana Samatta

Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımdan ayrılıyor. Tanzanyalı forvet oyuncusunun gideceği takım ise şaşkınlık yaşattı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Samatta, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp'te kiralık olarak forma giyecek.

Tanzanyalı forvet oyuncusu bu transferle birlikte Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçlarında rakip olacak.

  • Hatırlanacağı üzere Antwerp, sezon başında yine Fenerbahçe'den Michael Frey'i kadrosuna katmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Zanka da Antwerp'le görüşmelerde bulunuyor. Danimarkalı oyuncunun da Samatta ile birlikte Belçika takımına imzası bekleniyor.

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