Mbwana Samatta Fenerbahçe'nin rakibine transfer oluyor

Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımdan ayrılıyor. Tanzanyalı forvet oyuncusunun gideceği takım ise şaşkınlık yaşattı.
Belçika basınında yer alan haberlere göre Samatta, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp'te kiralık olarak forma giyecek.
Tanzanyalı forvet oyuncusu bu transferle birlikte Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçlarında rakip olacak.
- Hatırlanacağı üzere Antwerp, sezon başında yine Fenerbahçe'den Michael Frey'i kadrosuna katmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Zanka da Antwerp'le görüşmelerde bulunuyor. Danimarkalı oyuncunun da Samatta ile birlikte Belçika takımına imzası bekleniyor.
💥Samatta, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ibaresini kaldırdı.
📌Oyuncunun, Belçika ekibi Antwerp'e kiralandığı belirtiliyor. pic.twitter.com/ZfiRs3aELV
💥Samatta, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ibaresini kaldırdı.