Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig’in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklifle kazanan beIN Media Group, bu meblağın yarısını güncel döviz kurundan, diğer yarısını ise 31,3 liralık kurdan ödeyecek. Yayıncının belli olmasıyla birlikte, yeni dönemde yayın gelirinin kulüplere nasıl dağıtılacağı da ortaya çıktı.