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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan müsabakalarda çeşitli nedenlerden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe’ye para cezası verdi.

15:29 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 15:29 - 5/03/2024 Salı
IHA
Ali Koç - Dursun Özbek
Ali Koç - Dursun Özbek

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası kulüplere verdiği cezaları açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde oynanan müsabakalarda disipline sevk edilen takımların aldığı cezalar da belli oldu.


Beşiktaş’ın Konyaspor ile oynadığı müsabakada taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtar cezası verildi.


Diğer maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 307 bin lira, Fenerbahçe'ye 122 bin lira ve Galatasaray'a 112 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.





#Türkiye Futbol Federasyonu
#Futbol Disiplin Kurulu
#Fenerbahçe
#Galatasaray
18 dakika önce
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