Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası kulüplere verdiği cezaları açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde oynanan müsabakalarda disipline sevk edilen takımların aldığı cezalar da belli oldu.
Beşiktaş’ın Konyaspor ile oynadığı müsabakada taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtar cezası verildi.
Diğer maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 307 bin lira, Fenerbahçe'ye 122 bin lira ve Galatasaray'a 112 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.