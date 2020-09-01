İtalyanlar Vedat Muriqi transferini açıkladı: İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferini İtalyan basını resmen duyurdu. Uzun süredir tarafların görüşme halinde olduklarını ve Muriqi konusunda iki tarafın da mutlu sona ulaştığı yazıldı.

16+3 milyon euro

İtalyan basını, 26 yaşındaki golcü oyuncu için Lazio’nun 16 milyon euroyu peşin, 3 milyon euroyu da bonus olmak üzere 19 milyon euroyu Fenerbahçe’ye bonservis bedeli olarak yatıracağını belirtti.

İtalyan kulübünün Kosovalı yıldız ile de 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Muriqi’nin vergiler dahil yılda 2 milyon 500 bin euro kazanacağı iddia edildi.

"Muriqi başkente inmeye hazır"

Öte yandan Çizme basınında bu transfer haberleri; "Muriqi başkente inmeye hazır" manşetleriyle okurlara duyurulurken, transferin de önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağını yazıldı.

00:37 dk 08 Temmuz 2019 IHA Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu Galatasaray'ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.