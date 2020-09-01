İtalyanlar Vedat Muriqi transferini açıkladı: İşte bonservis bedeli

İtalyan basınında Vedat Muriqi'nin transferi için "Başkente inmeye hazır" manşetleri atıldı. Lazio'nun Kosovalı golcünün transferi için Fenerbahçe'ye ödeyeceği bonservis rakamı da netleşti.
Haber MerkeziİHA
Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferini İtalyan basını resmen duyurdu. Uzun süredir tarafların görüşme halinde olduklarını ve Muriqi konusunda iki tarafın da mutlu sona ulaştığı yazıldı.
16+3 milyon euro
İtalyan basını, 26 yaşındaki golcü oyuncu için Lazio’nun 16 milyon euroyu peşin, 3 milyon euroyu da bonus olmak üzere 19 milyon euroyu Fenerbahçe’ye bonservis bedeli olarak yatıracağını belirtti.
İtalyan kulübünün Kosovalı yıldız ile de 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Muriqi’nin vergiler dahil yılda 2 milyon 500 bin euro kazanacağı iddia edildi.
"Muriqi başkente inmeye hazır"
Öte yandan Çizme basınında bu transfer haberleri; "Muriqi başkente inmeye hazır" manşetleriyle okurlara duyurulurken, transferin de önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağını yazıldı.
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