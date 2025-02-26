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Fenerbahçe yıldız futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti: İlk görüşme bu hafta!

Fenerbahçe yıldız futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti: İlk görüşme bu hafta!

15:1026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mourinho onay verdi: Fenerbahçe yıldız futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti
Mourinho onay verdi: Fenerbahçe yıldız futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de sezon sonu gelecek ve gidecek oyuncuların planlaması da şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti. İlk görüşme bu hafta yapılacak. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe takımın önemli parçalarından biri olan yıldız futbolcu için yeni sözleşme teklifinde bulundu. Detaylar haberimizde.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho golcü oyuncu Dzeko'nun takımda kalmasına onay verdi. Sarı-lacivertli kulüp Bosna-Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dzeko'yu elinde tutmak isteyen Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüye bir yıllık yeni mukavele önereceği belirtildi.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek yeni sözleşme konusunu masaya yatıracağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Edin Dzeko sarı lacivertli formayla 84 maça çıkarken; bu maçlarda 44 gol 17 asist kaydetti.






#Edin Dzeko
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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