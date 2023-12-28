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Spor

Fenerbahçe'den kupaya özel prim

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında belirlediği primi, Süper Kupa'da neredeyse iki katına çıkardı. Kupanın kazanılması halinde sarı-lacivertli takıma toplam 20 milyon TL prim dağıtılacak.

09:39 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:25 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ali Koç futbolculara dağıtacağı primi belirledi.
Ali Koç futbolculara dağıtacağı primi belirledi.

Fenerbahçe'de yönetim geçen sezonların aksine bu sezon hedef olması açısından maç başı galibiyet primi sistemine geçti. Turkcell Süper Kupa'nm kazanılması ve ligin şampiyon olarak tamamlanması, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkılması gibi hedefler için de yönetim tarafından ayrı ayrı primler belirlendi.


Ligde 500 bin TL

Maç başı verilen standart prim miktarı, derbilerde ise özel olarak belirleniyor. Bu sezon Beşiktaş maçı öncesi 300'er bin TL prim açıklayan yönetim, geçen hafta Galatasaray derbisinde ise prim miktarını futbolcu başına 500 bin TL'ye yükseltmişti. Fenerbahçe yönetimi evinde berabere kaldığı lig maçından 6 gün sonra bu kez Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacakları ezeli rakipleri karşısında primi neredeyse iki katına çıkarma kararı aldı.



Hem kupa hem lig hesabı

Suudi Arabistan'da yarın akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe yönetimi, takıma toplamda 20 milyon TL'lik bir prim dağıtılacağını duyurdu. Bu, futbolcu başına 1 milyon TL'ye yakın rakama denk geliyor.







#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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