Fenerbahçe'de 3 oyuncuya 13 milyon euroluk teklif var

Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

13 milyon euroluk teklif var

Edinilen bilgiye göre İtalya'dan Zajc’a 6 milyon, Pelkas’a 4, Tisserand’a ise 3 milyon euroluk teklifler var. Ayrıca bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkatlerden kaçmazken, Fenerbahçe kanadının ise bu konuda acele etmeyeceği öğrenildi.

10 milyondan aşağı satılması düşünülmüyor

Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon euronun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek.

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Geçen sezon pek şans bulamayan ve oynadıkları bölgede alternatifleri çok olan Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması ise Zajc'a oranla daha kuvvetli. Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.

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