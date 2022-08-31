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Jorge Jesus: Sistemle başarıya ulaşacağız

Oyun felsefesinden taviz vermeyi düşünmeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-4-3 sistemi ve kadrodaki rotasyonlarını yapmayı sürdürecek. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takıma oynattığı oyun sistemiyle başarıya ulaşacağına inanıyor. Jorge Jesus'un sisteminde önemli bir paya sahip olan Alioski ve Joshua King de ilk 11'e geri dönüyor. Peki Alioski ve Joshua King ne zaman sahalara dönecek?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Alioski ve Joshua King ne zaman sahalara dönecek?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyun felsefesinden taviz vermeyecek. 3-4-3 sistemiyle devam edecek tecrübeli teknik adam, kadroda da rotasyon yapmayı sürdürecek. Jesus, güçlü hücum futbolu oynamanın başarının anahtarı olduğunu belirtirken, oyun sistemini değiştirmeyi düşünmüyor.

Portekizli teknik adam, maçlara 3-4-3 düzeniyle başlayacak ancak bazı karşılaşmalara göre ve oyun içerisinde farklı sistemlere dönmeye devam edecek. Konyaspor yenilgisi sonrası 3’lü savunma oynattığı için eleştirilen Jorge Jesus oyun sistemiyle başarıya ulaşacağına inanıyor.

Alioski ve Joshua King ne zaman sahalara dönecek?

  • Teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Kayserispor maçında kadroda değişiklik yapmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, Alioski’yi ilk 11’e monte edecek. 3’lü savunmada sol kanat bek olarak oynayan Lincoln yedek kulübesine çekilecek, Ferdi Kadıoğlu ise sağ kanatta görev yapacak. Kırmızı kart cezalısı Valencia’nın yokluğunda da forvet’e sakatlığı geçen Joshua King’e görev verecek Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncu Joao Pedro’yu da bu kez ilk 11’de oynatacak.

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