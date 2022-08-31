Jorge Jesus: Sistemle başarıya ulaşacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyun felsefesinden taviz vermeyecek. 3-4-3 sistemiyle devam edecek tecrübeli teknik adam, kadroda da rotasyon yapmayı sürdürecek. Jesus, güçlü hücum futbolu oynamanın başarının anahtarı olduğunu belirtirken, oyun sistemini değiştirmeyi düşünmüyor.

Portekizli teknik adam, maçlara 3-4-3 düzeniyle başlayacak ancak bazı karşılaşmalara göre ve oyun içerisinde farklı sistemlere dönmeye devam edecek. Konyaspor yenilgisi sonrası 3’lü savunma oynattığı için eleştirilen Jorge Jesus oyun sistemiyle başarıya ulaşacağına inanıyor.

Alioski ve Joshua King ne zaman sahalara dönecek?

Teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Kayserispor maçında kadroda değişiklik yapmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, Alioski’yi ilk 11’e monte edecek. 3’lü savunmada sol kanat bek olarak oynayan Lincoln yedek kulübesine çekilecek, Ferdi Kadıoğlu ise sağ kanatta görev yapacak. Kırmızı kart cezalısı Valencia’nın yokluğunda da forvet’e sakatlığı geçen Joshua King’e görev verecek Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncu Joao Pedro’yu da bu kez ilk 11’de oynatacak.

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Teknik Direktörümüz Jorge Jesus, Konyaspor maçını değerlendirdi.



🔗 https://t.co/7TlevpiUIt pic.twitter.com/lT9xDWdk1A — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2022



