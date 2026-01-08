Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti: Yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti: Yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı

Haber Merkezi
17:188/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı

Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandığını duyurdu. İrfan Can Kahveci, sarı -lacivertli takımda kadro dışı kalmıştı.

Fenerbahçe bir süredir kadro dışı kalan milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandığını duyurdu.


Bu sezon 12 maça çıkan ancak Ekim ayında kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu için Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.







#fenerbahçe
#i̇rfan can kahveci
#kasımpaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri: 9 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il ezan vakitleri