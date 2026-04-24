Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.
Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Tedavisinde sona gelinen Marco Asensio, çalışmalarını bireysel sürdürdü. Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.