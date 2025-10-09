Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor

9/10/2025, Perşembe
Teknik direktör Domenico Tedesco
Teknik direktör Domenico Tedesco

Fenerbahçe'de gözler Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Sarı lacivertliler, milli oyuncularından yoksun çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.


Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde millî oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Süper Lig
