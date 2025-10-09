Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde millî oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.