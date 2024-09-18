Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi: Jose Mourinho oyuncularıyla özel olarak ilgileniyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Mourinho, derbi öncesinde oyuncularla özel olarak ilgilenirken, Galatasaray'ın savunma zaafları üzerine de çalışmalar yapıldı.