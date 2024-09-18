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Spor

Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi: Jose Mourinho oyuncularıyla özel olarak ilgileniyor

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda derbi hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho oyuncularıyla özel olarak ilgileniyor

Haber Merkezi
14:10 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:21 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Jose Mourinho oyuncularıyla özel olarak ilgileniyor

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Mourinho, derbi öncesinde oyuncularla özel olarak ilgilenirken, Galatasaray'ın savunma zaafları üzerine de çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Galatasaray
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