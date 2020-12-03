SÜPER LİG

Fenerbahçe'de iki futbolcu takıma geri döndü

Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de karantina süreleri dolan Valencia ve Sinan Gümüş idmanda düz koşu yaptı.

Haber Merkezi AA
Valencia ve Sinan Gümüş takımdan ayrı koşulara başladı.

Valencia ve Sinan Gümüş takımdan ayrı koşulara başladı.

Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyonla devam eden idmanda şiddetli prese yönelik pas çalışması gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA

Valencia ile Sinan koşu yaptı


Antrenmanda, karantina süreçleri sona eren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan Enner Valencia ile Sinan Gümüş, koşu gerçekleştirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı
TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüse yakalandı. Başkan Özdemir'in yaptırdığı testlerin sonucu pozitif çıktı.Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Samatta salonda çalıştı

Nazım Sangare ve Harun Tekin'in takımdan ayrı koştuğu idmanda Mbawana Samatta salonda fitness çalışması yaptı.

Üç futbolcunun tedavisi sürdü

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve çalışmalara başlayamayan Kemal Ademi, Diego Perotti ve Mauricio Lemos'un ise tedavilerine devam edildi.

Erol Bulut'un üstünü çizdiği Nabil Dirar Club Brugge yolcusu
Erol Bulut'un üstünü çizdiği Nabil Dirar Club Brugge yolcusu

Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Nabil Dirar ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki oyuncu daha önce transfer görüşmeleri yaptığı Club Brugge ile yeniden masaya oturdu.Voetbal24'ün haberine göre, Nabil Dirar, Jupiler Pro League'e geri dönecek gibi görünüyor. Faslı asıllı Belçikalı'nın transferi için Club Brugge ile pazarlık yaptığı iddia edildi.Daha önce de görüşmüştüHaberin detayında, Dirar'ın geçtiğimiz yaz Club Brugge ile görüştüğüne yer verildi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile Belçika kulübü arasında gerçekleşen görüşmede anlaşma sağlanamamış ve Dirar Fenerbahçe'de kalmıştı.Bonservissiz gönderilecekSarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Dirar'ın, Fenerbahçe'den bonservis ücreti ödenmeden ayrılacağı tahmin ediliyor.Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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