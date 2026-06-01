Fenerbahçe'de ilk ayrılık Fred: Yeni takımıyla anlaşma sağladı

17:251/06/2026, Pazartesi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in, yeni kulübüyle 2029 yılına kadar prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpte yapılacak seçim sonrası transfer resmiyet kazanacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Fred hakkında ayrılığa dair bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre tecrübeli orta saha oyuncusu, ülkesi ekiplerinden Atlético Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı.

İddialara göre Atlético Mineiro, Fred ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Brezilya temsilcisinin sunduğu maaş teklifinin, oyuncunun Fenerbahçe'de kazandığı ücretle aynı seviyede olduğu belirtildi.

Resmi görüşmeler seçim sonrası başlayacak

Transfer sürecinin henüz resmi aşamaya geçmediği öğrenilirken, Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ardından iki kulüp arasında resmi temasların başlaması bekleniyor.




