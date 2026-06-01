Fenerbahçe'de ilk ayrılık Fred: Yeni takımıyla anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Fred hakkında ayrılığa dair bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre tecrübeli orta saha oyuncusu, ülkesi ekiplerinden Atlético Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı.

İddialara göre Atlético Mineiro, Fred ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Brezilya temsilcisinin sunduğu maaş teklifinin, oyuncunun Fenerbahçe'de kazandığı ücretle aynı seviyede olduğu belirtildi.