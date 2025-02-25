Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.
Galatasaray maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.