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Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

18:5725/02/2025, Tuesday
AA
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.


Galatasaray maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.





#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
#Gaziantep FK

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