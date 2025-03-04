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Fenerbahçe'de Rangers mesaisi

Fenerbahçe'de Rangers mesaisi

15:114/03/2025, Salı
AA
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İrfan Can Kahveci de çalışmalarda yer aldı.
İrfan Can Kahveci de çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edeceği son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Rangers'a hazırlanıyor. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.


Sarı-lacivertli futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.






#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Rangers

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