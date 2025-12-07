Yeni Şafak
Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo'dan kötü haber

14:487/12/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Nelson Semedo (solda) bir pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu merak konusu olan Portekizli sağ bek Nelson Semedo'dan kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncunun yapılan detaylı kontroller sonucunda adale kasında kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'nin, Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen Nelson Semedo'nun son durumuna ilişkin kulüpten açıklama geldi.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:


"Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


Semedo'nun, ilk tahminlere göre 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.



