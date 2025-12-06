Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye kötü haber! Maça devam edemedi

Fenerbahçe'ye kötü haber! Maça devam edemedi

6/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'le karşılaştı. Sarı-lacivertli takımda sakatlık yaşayan Semedo, mücadeleye devam edemedi.

Süper Lig'in 15. haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir karşısında beklemediği bir şok yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin deneyimli sağ beki Nelson Semedo, maçın henüz 19. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.


Arka adelesinden sakatlanan Semedo'nun yerine oyuna Kerem Aktürkoğlu dahil oldu.



