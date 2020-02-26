Fenerbahçe'de sarsıntı sürüyor

Fenerbahçe’de 20 yıl sonra Kadıköy’de Galatasaray’a kaybetmenin sarsıntıları devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcuların motivasyonu neredeyse sıfıra indi. Geleceği pamuk ipliğine bağlı olan teknik direktör Ersun Yanal, futbolcular arasında da güvenilirliğini kaybetti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 20 yıl sonra Galatasaray’a 3-1 yenilmesinin yankıları sürerken, futbolcuların motivasyonu adeta sıfıra indi. Sarı-lacivertli takımda teknik heyetten oyuncusuna kadar herkesin yüzü asık, idmanlarda ağızları bıçak açmazken, çift kale maçlar dahi oldukça moralsiz geçiyor. Takım içindeki bu stres ve gerginliği azaltmak için hem geleceği belirsiz olan teknik heyet futbolcularla toplantılar yapıyor hem de oyuncular kendi aralarında konuşmalar yapıyor. Teknik heyet takımın moral bozukluğundan ve gerginlikten kurtulması için yoğun çaba gösteriyor.
Şampiyonluk şansını oldukça azaltan Fenerbahçe ligi bitirebileceği en üst seviyede bitirmek isterken, elinde son hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Ancak buna rağmen futbolcular tamamen dağılmış durumda olduğu için yarı finalde oynanacak Trabzonspor kupa maçları bile takım için riskli olarak gözüküyor.
Yanal'a güven kalmadı
Teknik direktör Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki geleceğinin de pamuk ipliğine bağlı olması futbolcular arasında güvenirliğini kaybetmesine neden oluyor. Bundan sonraki maçlarda puan kaybında Yanal’ın takımdan ayrılması beklenirken, yönetim sezon sonunda ise kendisiyle kesin olarak yollarını ayıracak. Bu durum teknik heyetin futbolcular üzerindeki otoritesi üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Futbolcular gelecek sezon takımda olmayacak Ersun Yanal’a olan güvenini kaybederken, bu da teknik heyetin takım üzerindeki otoritesini iyice kaybetmesine yol açıyor.
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