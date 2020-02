Fenerbahçe'de sarsıntı sürüyor

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 20 yıl sonra Galatasaray’a 3-1 yenilmesinin yankıları sürerken, futbolcuların motivasyonu adeta sıfıra indi. Sarı-lacivertli takımda teknik heyetten oyuncusuna kadar herkesin yüzü asık, idmanlarda ağızları bıçak açmazken, çift kale maçlar dahi oldukça moralsiz geçiyor. Takım içindeki bu stres ve gerginliği azaltmak için hem geleceği belirsiz olan teknik heyet futbolcularla toplantılar yapıyor hem de oyuncular kendi aralarında konuşmalar yapıyor. Teknik heyet takımın moral bozukluğundan ve gerginlikten kurtulması için yoğun çaba gösteriyor.

Şampiyonluk şansını oldukça azaltan Fenerbahçe ligi bitirebileceği en üst seviyede bitirmek isterken, elinde son hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Ancak buna rağmen futbolcular tamamen dağılmış durumda olduğu için yarı finalde oynanacak Trabzonspor kupa maçları bile takım için riskli olarak gözüküyor.

Taraftar hesap istiyor Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’a büyük tepki gösterildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendisine gösterilen tepkiden sonra protokol tribününden aşağıya atladı. Başkan Ali Koç’un girdiği Fenerium Alt tribününde arbede yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı “Ali Koç istifa” şeklinde tezahüratlar yaptı. Ali Koç, taraftarlar ile arasındaki gerginliği sonlandırmak için kendisine fiziksel temasta bulunan yakınlarına, “İtip kakmayın beni” şeklinde tepki gösterdi. Stat dışındaki taraftarlar, başkan Ali Koç’u tezahüratlarla istifaya davet etti. Ali Koç için taraftarlar “Ali Koç gelecek, bize hesap verecek” şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarlar, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı.ÖNCE YANAL SONRA KOÇGalatasaray derbisinin ardından Ülker Stadyumu’ninn protokol kapısında toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, “Ersun Yanal istifa” tezahüratları yaptıktan sonra sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluna da büyük tepki gösterdi. “Ali Koç gelecek hesap verecek” diye tempo tutan ve yönetimi de istifaya davet eden taraftarlar, verilen sözlerin yerine getirlmediğini, vizyon anlayışının beklentilerin aksine dibe vurduğunu vurguladılar. Fenerbahçeli taraftarların kısa sürede sayısının artması üzerine, çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar tepkilerini bir süre daha sürdürdükten sonra dağıldı."RUHSUZ BAŞKAN İSTEMİYORUZ"20 yıl sonra Kadıköy’de kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından, tepkiler tesisler de de devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nin önünde toplanan yaklaşık 200 taraftar ise “Ali Koç istifa”, “Yönetim istifa”, “Koskoca Fenerbahçe’yi ne hale getirdiniz”, “Ruhsuz Başkan istemiyoruz” ve “Büyük Başkan Aziz Yıldırım” şeklinde tezahüratlar yaptı. Bazı taraftarlar ise tesise giriş yapan takım otobüsüne taş, cam ve pet şişe ile yumurta attı. Geçtiğimiz sezon taraftarın büyük desteği ile göreve gelen ve beklentilerin büyük olduğu teknik direktör Ersun Yanal, her fırsatta bu sezon şampiyon olacaklarını dile getirirken taraftara da büyük umut aşılamıştı. Sarı-lacivertli taraftarların da sevgisini ve desteğini arkasına alan Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde ilk kez tepkilerden ciddi şekilde nasibini aldı.Kendini kaybetti tribüne atladıSüper Lig’in 23. haftasında kendi evinde Galatasaray’a 3-1 kaybeden Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, maç sonunda protokol tribününden atlayarak taraftarların arasına girdi. O sırada yaşanan hengamede Ali Koç, bir taraftar grubuyla tartışma yaşanırken, bu hareketi dış basında yankı buldu. Portekiz’in A Bola Gazetesi, “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı” derken, İspanyollar’ın As Gazetesi “Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı” ifadelerini kullandı. İspanya’dan Marca Gazetesi, “Türkiye’de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı, taraftarlarla tartıştı!” başlığını kullanırken, Belçika’dan Walfoot Gazetesi, “Derbide kaybettikten sonra Fenerbahçe Başkanı, taraftarlarla kavga etti” dedi. İtalyanlar’ın ünlü spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, “Taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti” derken, Kolombiya’dan Deportes RCN haberi “Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı” ifadelerine verdi.*********Hakkındaki kararı bekliyorDerbide kırmızı kart gördüğü için maçın ardından basın toplantısına çıkamayan teknik direktör Ersun Yanal, görevi bıraktığı şeklindeki haberleri kısa süre sonra kendisine ulaşanlara telefonda yaptığı açıklama ile yalanlarken takımının başında olduğunu ifade etti. “İstifa etmedim, mücadeleye devam” diyen Yanal’ın yanı sıra yardımcı antrenör Volkan Kazak da Ersun Yanal’ın görevinin başında olduğunu söyledi. Ancak bazı kesimlerden gelen haberlere göre; Yanal’ın istifa etmeye hazır olduğu ve bunu Başkan Ali Koç’a maçın ardından ilettiği belirtiliyor. Ali Koç ise bir ayrılık düşünmediklerini kendisine iletti. Dün takımın başında antrenmana çıkan Ersun Yanal’ın yönetimin kendisi hakkında vereceği kararı beklediği bildirildi. 4 haftada sert düşüşFenerbahçe, Süper Lig’de son 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Son olarak Kadıköy’de 20 yılı aşkın süre sonra Galatasaray’a kaybeden sarı-lacivertliler, son 4 haftada büyük bir çöküş yaşadı. 20. haftada Trabzonspor’a 2-1 yenilen Fenerbahçe, bir sonraki hafta sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 22. haftasında Ankaragücü’ne kaybeden sarı-lacivertlilerde derbide 3-1’lik Galatasaray yenilgisi düşüş halkasının son zinciri oldu.19. hafta sonunda 37 puanla 2. sırada yer alan F.Bahçe, Trabzonspor maçıyla birlikte 4 haftada büyük çöküş yaşadı ❌Trabzonspor-F.Bahçe: 2-1 (20. hafta)🤝F.Bahçe-Alanyaspor: 1-1 (21. hafta)❌Ankaragücü-F.Bahçe: 2-1 (22. hafta)❌F.Bahçe-Galatasaray: 1-3 (23. hafta) pic.twitter.com/vy2LGyApFf— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Şubat 2020

Yanal'a güven kalmadı

Teknik direktör Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki geleceğinin de pamuk ipliğine bağlı olması futbolcular arasında güvenirliğini kaybetmesine neden oluyor. Bundan sonraki maçlarda puan kaybında Yanal’ın takımdan ayrılması beklenirken, yönetim sezon sonunda ise kendisiyle kesin olarak yollarını ayıracak. Bu durum teknik heyetin futbolcular üzerindeki otoritesi üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Futbolcular gelecek sezon takımda olmayacak Ersun Yanal’a olan güvenini kaybederken, bu da teknik heyetin takım üzerindeki otoritesini iyice kaybetmesine yol açıyor.