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Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında 6 isim kart sınırında

Süper Lig’in 32. haftasında yarın karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Fenerbahçe, 34. kez rakip olacak. Sarı-lacivertli takımda 6 isim ceza sınırında yer alıyor.

10:22 . 28/04/2023 Cuma
IHA
Fenerbahçe'de kart sınırındaki isimlerden bazıları

Fenerbahçe'de kart sınırındaki isimlerden bazıları

Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 34. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 33 karşılaşmanın 18’ini Fenerbahçe, 7’sini Sivasspor kazandı. 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlı takımda bu karşılaşma öncesi sakat veya cezalı oyuncu ise bulunmuyor.


Maçlar gollü geçiyor

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig’de yapılan 33 mücadelede toplam 111 gol atıldı. Geride kalan müsabakalarda Sivasspor 43, Fenerbahçe ise 68 kez fileleri havalandırdı. Bu karşılaşmalarda maç başına gol ortalaması 3.99 olarak gerçekleşti.


6 isim ceza sınırında

Bu maç öncesi Sivasspor’da 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda başarılı savunmacı Caner Osmanpaşa, orta sahalar Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charis Charisis ve Hakan Arslan ile golcü oyuncu Max Gradel, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde görev yapamayacak.


Sarı kart ceza sınırda 6 isim

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde, son İstanbulspor maçında sarı kart gören Samet Akaydın da sınırdaki futbolculara eklendi. Akaydın'ın yanı sıra, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak.



Çalımbay 9 maçın 1’ini kaybetti

Yabancı meslektaşlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden teknik direktör Rıza Çalımbay, söz konusu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Çalımbay, tek mağlubiyetini ise bu sezon Vincenzo Montella’nın çalıştırdığı Adana Demirspor’dan 2-1’lik skorla aldı.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Sivasspor
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