Fenerbahçe'de şok sakatlık: Yıldız isim Nottingham maçına devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan Fenerbahçe takım kaptanı Milan Skriniar 25. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu için oynanan play-off maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti.
Kadıköy'de oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldız isminden kötü haber geldi.
24'üncü dakikada verdiği pas sonrası kasığında ağrı hisseden takım kaptanı Milan Skriniar kendisini yere bıraktı.
Sağlık ekiplerinin sahaya girmesinin ardından ayağa kalkınca kendisini deneyen Slovak stoper oyuna devam edemedi.
Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.