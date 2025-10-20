Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Stuttgart mesaisi başladı

17:1620/10/2025, Pazartesi
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Alman ekibi Stuttgart ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 23 Ekim Perşembe günü konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, dar alandaki çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.


Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.


Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Stuttgart
