Transferi iptal oldu, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki forvet oyuncusu Barış Sungur, kiralık olarak Kırşehir Belediyespor’a gitmek için görüşme yaptı.

Sözleşme imzalamak için Kırşehir’e giden Barış, kulübün sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebinde bulunması nedeniyle transferden vazgeçti.

Sözleşmesindeki madde krize neden oldu

Kırşehir Belediyespor’a önerilen sözleşmede ’Ligin ilk yarısındaki karşılaşmaların en az 10 tanesinde sahaya ilk 11’de çıkar. Aksi halde Fenerbahçe’ye geri döner’ maddesi bulunuyordu. Kırşehir kulübü ise bu maddeyle ilgili olarak ’Fenerbahçe 4 gün içinde lisans çıkaramaz ise bu madde iptal olur’ dedi. Barış Sungur’un temsilcileri bunu kabul etmedi. Genç oyuncuya şu anda 2. Lig ve 3. Lig’den birçok kulüp teklifte bulunuyor.

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