​Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor'a ait pankartlara saldırdı

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2'lik skorla yendiği maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar, Olimpiyat Stadyumu'nda bulunan Trabzonspor'a ait pankartları yırttı.
Görüntüler, kısa bir süre içerisinde oldukça tepki çekti.
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2'lik skorla yendiği maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar, Olimpiyat Stadyumu'nda bulunan Trabzonspor'a ait pankartları yırttı.
Görüntüler, kısa bir süre içerisinde oldukça tepki çekti.
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