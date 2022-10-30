​Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor'a ait pankartlara saldırdı

İncesuspor'a maçı kazandıran efsane motivasyon konuşması



1. Amatör kümede mücadele eden İncesuspor 1925 takımı, Kayseri Sanayi Esnafspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladığı maçta teknik direktör Ali İğde'nin yaptığı konuşmadan sonra karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Devre arasında İncesuspor Teknik Direktörü Ali İğde'nin soyunma odası konuşması sosyal medyada en çok izlenenler arasında girdi.