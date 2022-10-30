Spor Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspora ait pankartlara saldırdı
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Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor'a ait pankartlara saldırdı

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2'lik skorla yendiği maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar, Olimpiyat Stadyumu'nda bulunan Trabzonspor'a ait pankartları yırttı. O anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspora ait pankartlara saldırdı
​Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor'a ait pankartlara saldırdı

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2'lik skorla yendiği maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar, Olimpiyat Stadyumu'nda bulunan Trabzonspor'a ait pankartları yırttı.

Görüntüler, kısa bir süre içerisinde oldukça tepki çekti.

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SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

ÖZET: İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe
SPOR
ÖZET: İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe



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