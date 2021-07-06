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Fenerbahçeli taraftarları şoke eden gelişme

Vitor Pereira'yı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerinin ardından bir hamle daha yaptı. Sarı lacivertlilerin bu hamlesi diğer iki transfer hamlesine göre zorunlu bir hamleydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarları şoke eden gelişme
Mbwana Samatta, geçtiğimiz sezon ligde 5 gol atabilmişti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında satın alma zorunluluğu maddesiyle transfer ettiği Mbwana Samatta için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Sarı lacivertlilerin forvet oyuncusunu gelecek sezon kadroda düşünmediği iddia edilmişti.

Teknik direktör Pereira'nın yaşanan bu gelişme sonrasında Samatta'yı hazırlık maçlarında deneyeceği ve kadroda şans vermeyi düşündüğü belirtildi.

Samatta geçtiğimiz sezon 27 lig maçında 5 gol atabilmişti.

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