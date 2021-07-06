Fenerbahçeli taraftarları şoke eden gelişme Vitor Pereira'yı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerinin ardından bir hamle daha yaptı. Sarı lacivertlilerin bu hamlesi diğer iki transfer hamlesine göre zorunlu bir hamleydi.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2021, 22:15 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2021, 22:53 Yeni Şafak