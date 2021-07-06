Fenerbahçeli taraftarları şoke eden gelişme

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında satın alma zorunluluğu maddesiyle transfer ettiği Mbwana Samatta için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Sarı lacivertlilerin forvet oyuncusunu gelecek sezon kadroda düşünmediği iddia edilmişti.
Teknik direktör Pereira'nın yaşanan bu gelişme sonrasında Samatta'yı hazırlık maçlarında deneyeceği ve kadroda şans vermeyi düşündüğü belirtildi.
Samatta geçtiğimiz sezon 27 lig maçında 5 gol atabilmişti.
Fenerbahçe, Aston Villa ile yaptığı anlaşma gereği Mbwana Samatta'nın bonservisini 6M€ karşılığında aldı pic.twitter.com/ng530w5K1Y
Fenerbahçe, Aston Villa ile yaptığı anlaşma gereği Mbwana Samatta'nın bonservisini 6M€ karşılığında aldı pic.twitter.com/ng530w5K1Y— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 6, 2021