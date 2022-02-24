Fenerbahçeliler ona isyan etti: "Sen sahada ne yapıyorsun!"

Fenerbahçeli futbolcu Jose Ernesto Sosa, Slavia Prag maçının ilk yarısında gösterdiği performans sebebiyle tepki gördü.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın tecrübesinden faydalanmak için şans verdiği futbolcu Prag maçının ilk yarısında varlık gösteremezken taraftarlarının eleştirisini aldı.

Mücadeleyi takip eden futbol yorumcuları ve bazı taraftarlar Jose Sosa yerine Arda Güler'in neden oynamadığını sorgularken Arjantinli futbolcunun artık takımdan ayrılması gerektiğini ifade etti.

Sosa hakkında yapılan yorumlar şöyle;

Fenerbahçe taraftarı ayni şeyleri, aynı oyuncularla denediğiniz için sizden rahatsız. Arda varken Sosa ile başladınız bir de Ferdi yerine Nazım alıyorsunuz. Cidden başka bir Fenerbahçe mümkün. REKLAM February 24, 2022

Al Sosa’yı evinde de oynat mutfak robotunu filan temizler belki sayın İsmail Kartal. Basın toplantısında da ben Fenerbahçeliyim diye açıklama yap geç alıştık zaten. Ali Koç senin de çapın bu kadar her sezon Fenerbahçe’yi Mart ayı gelmeden hedefsiz bırakan aciz bir Başkansın. — Glarung (@GlarungYedek) February 24, 2022

Ölmüş Sosa'yı izlemek yerine pırıl pırıl Arda Güler izlemek varken izleyemiyoruz. pic.twitter.com/5YIa0c1dsG — Kadıköy Kralı (@kadikoykrali) February 24, 2022

Sosa'dan eksiği yok fazlası var! @Fenerbahce pic.twitter.com/6Ro9HyXXEC — EMRE DİNÇ (@_emredinc) February 24, 2022