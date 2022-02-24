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Fenerbahçeliler ona isyan etti: "Sen sahada ne yapıyorsun!"

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Slavia Prag maçında tecrübeli futbolcuları Jose Ernesto Sosa'ya tepki gösterdi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kritik maçta şans verdiği Arjantinli futbolcuya gösterdiği performans sebebiyle sosyal medyadan tepki mesajı yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeliler ona isyan etti: Sen sahada ne yapıyorsun!
Fenerbahçeli futbolcular Slavia Prag maçına böyle çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Jose Ernesto Sosa, Slavia Prag maçının ilk yarısında gösterdiği performans sebebiyle tepki gördü.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın tecrübesinden faydalanmak için şans verdiği futbolcu Prag maçının ilk yarısında varlık gösteremezken taraftarlarının eleştirisini aldı.

Mücadeleyi takip eden futbol yorumcuları ve bazı taraftarlar Jose Sosa yerine Arda Güler'in neden oynamadığını sorgularken Arjantinli futbolcunun artık takımdan ayrılması gerektiğini ifade etti.

Sosa hakkında yapılan yorumlar şöyle;
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