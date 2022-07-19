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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımın bu karşılaşma için kamp kadrosu da belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe 20 Temmuz Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Dinamo Kiev ile Polonya'da karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kiev maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının kamp kadrosu açıklandı. Mergim Berisha, son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşaması nedeniyle Dinamo Kiev kadrosunda yer almadı. Ayrıca Tisserand'ın da listeye eklenmesinden dolayı Pelkas çıkartıldı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu.
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