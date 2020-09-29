Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Al Nassr'a veda etti

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan ve ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Giuliano, bu sezon ise kulübüyle sorunlar yaşadı. Birçok kulüpten teklifler alan Brezilyalı oyuncu takımdan ayrılmak istese de, Al Nassr Kulübü buna izin vermemişti. Hatta oyuncunun, ülkeden çıkışı bile yasaklanmıştı.

"Konuşmak istemediğim nedenlerden dolayı ayrılıyorum"

Fakat Brezilyalı oyuncu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Al Nassr kulübüne veda etti. Giuliano yaptığı açıklamada, "2 yıldır birlikte yaşadığımız birçok duygu için tüm Al Nassr hayranlarına teşekkür ediyorum. Lig ve Süper Kupa'yı kazandık ve harikaydı. Şu anda konuşmak istemediğim nedenlerle bugün Al Nassr'dan ayrılıyorum. AlNassr kariyerimin bir parçası ve kulübün tarihinin bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geri dönebilir

Fenerbahçe'den Al Nassr'a 10.5 milyon euro karşılığında transfer olan Giuliano'nun, yeninden sarı-lacivertli takıma dönme ihtimali bulunuyor. Suudi Arabistan ekibinin, Brezilyalı oyuncunun taksitini ödemediği için CAS'a başvurulmuş ve dava sonucunda Fenerbahçe haklı bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceği iddia edildi.

CAS'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Fenerbahçe'nin 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı Giuliano'da, bonservis ücreti düğümü sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler 6.2 milyon euroluk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon euro olduğunu iddia etmişti.Hatta Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmış ve borcun 6.2 milyon euro olmadığını söylemişti.CAS kararını verdiBu gelişmeler sonrasında olay CAS'a taşındı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; CAS, 14 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Yani Al Nassr kulübü, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve kulübe transfer yasağı gelmesi de gündemde yer alıyor.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer olduFenerbahçe'den Onyekuru hamlesi