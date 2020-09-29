Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Al Nassr'a veda etti
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Al Nassr'a veda etti
Adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı oyuncu Giuliano, Al Nassr'a veda etti. 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Nassr'dan ayrıldığını duyurdu. Giuliano'nun Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddia ediliyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'den Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan ve ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Giuliano, bu sezon ise kulübüyle sorunlar yaşadı. Birçok kulüpten teklifler alan Brezilyalı oyuncu takımdan ayrılmak istese de, Al Nassr Kulübü buna izin vermemişti. Hatta oyuncunun, ülkeden çıkışı bile yasaklanmıştı.
"Konuşmak istemediğim nedenlerden dolayı ayrılıyorum"
Fakat Brezilyalı oyuncu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Al Nassr kulübüne veda etti. Giuliano yaptığı açıklamada, "2 yıldır birlikte yaşadığımız birçok duygu için tüm Al Nassr hayranlarına teşekkür ediyorum. Lig ve Süper Kupa'yı kazandık ve harikaydı. Şu anda konuşmak istemediğim nedenlerle bugün Al Nassr'dan ayrılıyorum. AlNassr kariyerimin bir parçası ve kulübün tarihinin bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye geri dönebilir
Fenerbahçe'den Al Nassr'a 10.5 milyon euro karşılığında transfer olan Giuliano'nun, yeninden sarı-lacivertli takıma dönme ihtimali bulunuyor. Suudi Arabistan ekibinin, Brezilyalı oyuncunun taksitini ödemediği için CAS'a başvurulmuş ve dava sonucunda Fenerbahçe haklı bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceği iddia edildi.
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