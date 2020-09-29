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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Al Nassr'a veda etti

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Al Nassr'a veda etti

Adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı oyuncu Giuliano, Al Nassr'a veda etti. 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Nassr'dan ayrıldığını duyurdu. Giuliano'nun Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddia ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giuliano, Al Nassr formasıyla çıktığı 77 maçta 31 gol ve 18 asistle oynadı.

Giuliano, Al Nassr formasıyla çıktığı 77 maçta 31 gol ve 18 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan ve ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Giuliano, bu sezon ise kulübüyle sorunlar yaşadı. Birçok kulüpten teklifler alan Brezilyalı oyuncu takımdan ayrılmak istese de, Al Nassr Kulübü buna izin vermemişti. Hatta oyuncunun, ülkeden çıkışı bile yasaklanmıştı.

"Konuşmak istemediğim nedenlerden dolayı ayrılıyorum"

Fakat Brezilyalı oyuncu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Al Nassr kulübüne veda etti. Giuliano yaptığı açıklamada, "2 yıldır birlikte yaşadığımız birçok duygu için tüm Al Nassr hayranlarına teşekkür ediyorum. Lig ve Süper Kupa'yı kazandık ve harikaydı. Şu anda konuşmak istemediğim nedenlerle bugün Al Nassr'dan ayrılıyorum. AlNassr kariyerimin bir parçası ve kulübün tarihinin bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe'ye geri dönebilir
  • Fenerbahçe'den Al Nassr'a 10.5 milyon euro karşılığında transfer olan Giuliano'nun, yeninden sarı-lacivertli takıma dönme ihtimali bulunuyor. Suudi Arabistan ekibinin, Brezilyalı oyuncunun taksitini ödemediği için CAS'a başvurulmuş ve dava sonucunda Fenerbahçe haklı bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceği iddia edildi.

CAS'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
CAS'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe'nin 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı Giuliano'da, bonservis ücreti düğümü sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler 6.2 milyon euroluk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon euro olduğunu iddia etmişti.Hatta Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmış ve borcun 6.2 milyon euro olmadığını söylemişti.CAS kararını verdiBu gelişmeler sonrasında olay CAS'a taşındı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; CAS, 14 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Yani Al Nassr kulübü, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve kulübe transfer yasağı gelmesi de gündemde yer alıyor.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer olduFenerbahçe'den Onyekuru hamlesi

Giuliano'nun transfer bilmecesi: Al Nassr ülkeden çıkmasına izin vermiyor
Giuliano'nun transfer bilmecesi: Al Nassr ülkeden çıkmasına izin vermiyor

Suudi Arabistan'da yaşanan olan dünya futbolunda daha önce eşine pek de rastlanılmayan bir durum. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano'nun takımdan ayrılmak istemesi ve kulübünün bunu engellemeye çalışma yöntemi büyük bir krize neden oldu.Fenerbahçe'den Al Nassr'a transfer olduktan sonra ilk senesinde şampiyonluk yaşayan ve mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu bu sezon ise takımdan ayrılmak istiyor. Avrupa'dan teklif alan oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini FIFA'ya giderek feshetmeye çalıştığı ve ülkeden ayrılarak yeni takımına imza atmak istediği iddia edildi.Al Nassr tüm bu gelişmeler nedeniyle oyuncunu Suudi Arabistan'dan ayrılışına vizesini iptal ederek engel oldu. Giuliano'nun anlaştığı kulübün emirleriyle hareket ettiğini öne süren Suudi Arabistan kulübünün bu tavrı tartışmalara neden oldu.Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Giuliano'nun transferindeki anlaşmazlığın yakın zamanda çözülmesi bekleniyor. Oyuncunun ülke dışına çıkamaması ve adeta ülkede rehin bir vaziyette tutulması sürecinin uzaması halinde Brezilya'nın ülkede bulunan büyük elçiliğinin devreye gireceği aktarıldı.

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