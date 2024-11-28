Fenerbahçe'nin eski yıldızları Vardar'dan rövanşı aldı

Fenerbahçe’nin 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi ön elemesinde eşleşip Üsküp’te 2-0 yenildiği ve Avrupa'ya veda ettiği Vardar maçının rövanşını, o sezon Fenerbahçe kadrosunda bulunan 5 oyuncu aldı. Alper Potuk, Nabil Dirar ve Erten Ersu'nun formasını giydiği Gostivar takımı aynı stadyumda dün oynadıkları lig maçında 2-0'lık bir galibiyet elde ederek geçmişin rövanşını almış oldu.





Alper Potuk





Gostivar takımında sportif direktör olan Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, teknik direktör Mert Nobre ve takım kaptanı Alper Potuk’un yanı sıra Nabil Dirar ile Erten Ersu gibi Fenerbahçe’de forma giymiş isimler yer alıyor.

Moussa Sow & Mert Nobre





Makedonya ekibinde kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan, kulüp menajeri Taylan Oran da bulunuyor. Gostivar bünyesinde bulundurduğu Türkler ve ülkemizde forma giymiş oyuncuları ile adından daha çok söz ettirmeyi hedefliyor.





Hedefi Makedonya Liginde şampiyon olup Şampiyonlar liginde boy göstermek olan Gostivar takımı için ‘Avrupa'daki Fenerbahçe’ benzetmesi de yapılıyor ve Makedonya liginde 15’inci hafta oynanırken takım lider durumda bulunuyor.















