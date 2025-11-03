Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi tepki çekti

17:503/11/2025, Pazartesi
Kulüp, Tedesco için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Beşiktaş galibiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'yu İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet'le ilişkilendirerek yaptığı paylaşım, bazı taraftarlar tarafından 'saygısızlık' olarak nitelendirildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp, galibiyetin ardından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.


Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından teknik direktör Domenico Tedesco'nun Fatih Sultan Mehmet'e benzetildiği görseli, "Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz" ifadeleriyle paylaştı.



Fenerbahçe'den yapılan bu paylaşım bazı taraftarların tepkisini çekti. Peygamber Efendimizin (s.a.v) İstanbul'un fethine ilişkin övgüsüne mazhar olan Sultan'ın, gayrimüslim birine benzetilmesi ve konuyla ilgili sosyal medyada esprili paylaşımlar yapılması 'saygısızlık' olarak yorumlandı.


İtalyan teknik adama da maçın ardından Fatih Sultan Mehmet’e benzetilmeye çalıştığı görsel soruldu. Tedesco, “Bahsedilen benzetmeyi görmedim” cevabını verdi.














