Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

İki takım da Cüneyt Çakır'dan rahatsız Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Merkez Hakem Kurulu tarafından Cüneyt Çakır’ın atanması gündeme oturdu. Hem Avrupa’da yönettiği maçlarda hem de Süper Lig’de yönettiği her maç sonrasında tartışma konusu olup eleştirilerin hedefinde yer alan Çakır iki takım için de endişeyle karşılandı. Türkiye’de yönettiği kritik karşılaşmalarda verdiği basit faullerle imtiyaz hakkını kullandığı taraflarda soru işaretlerine yol açan, oyunu keserek ya da kartına erken başvurarak istediği takımı oyundan düşürebildiği söylenen Cüneyt Çakır’ın bu kritik derbiye atanması hem sosyal medyada hem de televizyon programlarında eleştirildi.Çakır’a kamuoyunun da güvenmediği, çalacağı düdüklerle vereceği kararların yeni bir tartışma konusu olacağı belirtildi. Çakır’ın bu maça atanmasından dolayı hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu ağır şekilde eleştirildi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın maçları ligin dengesine göre bitirebildiği, takımların yeniden yarışta tutulduğu ve gerektiği zaman da beraberliği tabelaya yansıtabildiği savunuldu.Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecekFenerbahçe rahatsızFenerbahçe Kulübü, Cüneyt Çakır’dan duyduğu rahatsızlığı daha önce dile getirmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Çakır’ın yine skandal yönetim gösterdiği bir maçın ardından, “Cüneyt Çakır kararlarıyla daha maçın başında en iyimser yaklaşımla, her Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine kafasında soru işaretleri ile maçı yönetmeye çıktığını gözler önüne sermiştir. Cüneyt Çakır, söz konusu Fenerbahçe olduğunda, en net futbol kurallarını bile göz ardı ederek düdük çalabilecek dirayet ve kararlılıkta olabileceğini tüm kamuoyuna ilan etmiştir. Cüneyt Çakır, ofsayt pozisyonunda da yardımcı hakemiyle beraber, rakip oyuncunun Volkan Demirel’in görüş açısını kısıtlayarak hamle şansını düşürdüğünü ve hareketiyle Volkan Demirel’i şaşırttığını görmezden gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı.İstanbulspor-Fenerbahçe: 0-2Beşiktaş istememiştiCüneyt Çakır’ın skandal kararları sadece Fenerbahçe ile sınırlı değil, Beşiktaş’ın da Çakır yönetimlerinden daha önce ağzı çok yanmış durumda. Hatta siyah-beyazlı kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman, Cüneyt Çakır’la ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Herkes işini iyi yapacak. Biz bir daha derbi maçlarında Cüneyt Çakır’ı görmek istemiyoruz. Cüneyt hocanın Avrupa’da yönetmiş olduğu maçlara bir bakın, bir de Türkiye’de yönettiği maçlara bakın. Türkiye’deki maçlarda Avrupa’daki gibi cesur, gördüğünü çalan bir tutum yapmıyor. Kamuoyunda anket yapılmış, insanların yüzde 85’i benim gibi düşünüyor. Cüneyt Çakır’ı Avrupa’da izliyoruz, bir de burada izliyoruz. Nerede oradaki Cüneyt Çakır, nerede buradaki. Eyyamla bu işler düzelmez” şeklinde konuşmuştu.24 Erzincanspor - Beşiktaş: 2-0UEFA kızağa çektiAvusturya-Slovenya maçındaki yönetimi nedeniyle, UEFA’nın Sloven Başkanı Aleksander Ceferin’in Cüneyt Çakır’a büyük maç verdirmediği iddia edildi. EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Çakır’ı gözlemci de raporuna “Hatalı” diye yazdı. Slovenya’nın 1-0’lık yenilgisinden Cüneyt Çakır’ı sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır’ın büyük maç yönetmesinin önüne geçti. Maçı 1-0 Avusturya’nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırdı. Buna UEFA Başkanı Ceferin’in çok sinirlendiği verdiği röportajda ortaya çıktı. Ceferin, Daily Mail’e verdiği röportajda “EURO 2020 şansımızı hakem Cüneyt Çakır’ın büyük hatası yüzünden kaybettik” yorumunu yapmıştı.Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe-Beşiktaş karnesi pic.twitter.com/ANXthnGetj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2019

Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'a 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.