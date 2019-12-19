İki takım da Cüneyt Çakır'dan rahatsız

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Cüneyt Çakır’ın atanması iki kulübü
de rahatsız etti. Müsabakaların sonuçlarına istediği gibi etki ettiği iddia edilen Çakır, daha önce iki kulüp aleyhine
de yaptığı hatalar nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmış, hatta kulüpler, Cüneyt Çakır’ı maçlarına istememişti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Merkez Hakem Kurulu tarafından Cüneyt Çakır’ın atanması gündeme oturdu. Hem Avrupa’da yönettiği maçlarda hem de Süper Lig’de yönettiği her maç sonrasında tartışma konusu olup eleştirilerin hedefinde yer alan Çakır iki takım için de endişeyle karşılandı. Türkiye’de yönettiği kritik karşılaşmalarda verdiği basit faullerle imtiyaz hakkını kullandığı taraflarda soru işaretlerine yol açan, oyunu keserek ya da kartına erken başvurarak istediği takımı oyundan düşürebildiği söylenen Cüneyt Çakır’ın bu kritik derbiye atanması hem sosyal medyada hem de televizyon programlarında eleştirildi.
Çakır’a kamuoyunun da güvenmediği, çalacağı düdüklerle vereceği kararların yeni bir tartışma konusu olacağı belirtildi. Çakır’ın bu maça atanmasından dolayı hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu ağır şekilde eleştirildi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın maçları ligin dengesine göre bitirebildiği, takımların yeniden yarışta tutulduğu ve gerektiği zaman da beraberliği tabelaya yansıtabildiği savunuldu.
Fenerbahçe rahatsız
Fenerbahçe Kulübü, Cüneyt Çakır’dan duyduğu rahatsızlığı daha önce dile getirmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Çakır’ın yine skandal yönetim gösterdiği bir maçın ardından, “Cüneyt Çakır kararlarıyla daha maçın başında en iyimser yaklaşımla, her Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine kafasında soru işaretleri ile maçı yönetmeye çıktığını gözler önüne sermiştir. Cüneyt Çakır, söz konusu Fenerbahçe olduğunda, en net futbol kurallarını bile göz ardı ederek düdük çalabilecek dirayet ve kararlılıkta olabileceğini tüm kamuoyuna ilan etmiştir. Cüneyt Çakır, ofsayt pozisyonunda da yardımcı hakemiyle beraber, rakip oyuncunun Volkan Demirel’in görüş açısını kısıtlayarak hamle şansını düşürdüğünü ve hareketiyle Volkan Demirel’i şaşırttığını görmezden gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş istememişti
Cüneyt Çakır’ın skandal kararları sadece Fenerbahçe ile sınırlı değil, Beşiktaş’ın da Çakır yönetimlerinden daha önce ağzı çok yanmış durumda. Hatta siyah-beyazlı kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman, Cüneyt Çakır’la ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Herkes işini iyi yapacak. Biz bir daha derbi maçlarında Cüneyt Çakır’ı görmek istemiyoruz. Cüneyt hocanın Avrupa’da yönetmiş olduğu maçlara bir bakın, bir de Türkiye’de yönettiği maçlara bakın. Türkiye’deki maçlarda Avrupa’daki gibi cesur, gördüğünü çalan bir tutum yapmıyor. Kamuoyunda anket yapılmış, insanların yüzde 85’i benim gibi düşünüyor. Cüneyt Çakır’ı Avrupa’da izliyoruz, bir de burada izliyoruz. Nerede oradaki Cüneyt Çakır, nerede buradaki. Eyyamla bu işler düzelmez” şeklinde konuşmuştu.
UEFA kızağa çekti
Avusturya-Slovenya maçındaki yönetimi nedeniyle, UEFA’nın Sloven Başkanı Aleksander Ceferin’in Cüneyt Çakır’a büyük maç verdirmediği iddia edildi. EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Çakır’ı gözlemci de raporuna “Hatalı” diye yazdı. Slovenya’nın 1-0’lık yenilgisinden Cüneyt Çakır’ı sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır’ın büyük maç yönetmesinin önüne geçti. Maçı 1-0 Avusturya’nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırdı. Buna UEFA Başkanı Ceferin’in çok sinirlendiği verdiği röportajda ortaya çıktı. Ceferin, Daily Mail’e verdiği röportajda “EURO 2020 şansımızı hakem Cüneyt Çakır’ın büyük hatası yüzünden kaybettik” yorumunu yapmıştı.
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