İki takım da Cüneyt Çakır'dan rahatsız

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Merkez Hakem Kurulu tarafından Cüneyt Çakır’ın atanması gündeme oturdu. Hem Avrupa’da yönettiği maçlarda hem de Süper Lig’de yönettiği her maç sonrasında tartışma konusu olup eleştirilerin hedefinde yer alan Çakır iki takım için de endişeyle karşılandı. Türkiye’de yönettiği kritik karşılaşmalarda verdiği basit faullerle imtiyaz hakkını kullandığı taraflarda soru işaretlerine yol açan, oyunu keserek ya da kartına erken başvurarak istediği takımı oyundan düşürebildiği söylenen Cüneyt Çakır’ın bu kritik derbiye atanması hem sosyal medyada hem de televizyon programlarında eleştirildi.

Çakır’a kamuoyunun da güvenmediği, çalacağı düdüklerle vereceği kararların yeni bir tartışma konusu olacağı belirtildi. Çakır’ın bu maça atanmasından dolayı hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu ağır şekilde eleştirildi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın maçları ligin dengesine göre bitirebildiği, takımların yeniden yarışta tutulduğu ve gerektiği zaman da beraberliği tabelaya yansıtabildiği savunuldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbinin hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. Ayrıca derbide VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.Cüneyt Çakır daha önce 5 kez Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarında görev yaptı. Bu mücadelelerden Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 galibiyet aldı. Diğer 2 maç ise berabere sonuçlandı.Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe-Beşiktaş karnesi pic.twitter.com/ANXthnGetj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2019 16'ncı haftada görev alacak hakemler şöyle:20 Aralık Cuma Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)21Aralık Cumartesi 15:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)17:30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü (Abdulkadir Bitigen)20:00 Göztepe - Galatasaray (Serkan Tokat)22 Aralık Pazar 14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)16:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)23 Aralık Pazartesi20:00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)20:00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Hüseyin Göçek)

Fenerbahçe rahatsız

Fenerbahçe Kulübü, Cüneyt Çakır’dan duyduğu rahatsızlığı daha önce dile getirmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Çakır’ın yine skandal yönetim gösterdiği bir maçın ardından, “Cüneyt Çakır kararlarıyla daha maçın başında en iyimser yaklaşımla, her Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine kafasında soru işaretleri ile maçı yönetmeye çıktığını gözler önüne sermiştir. Cüneyt Çakır, söz konusu Fenerbahçe olduğunda, en net futbol kurallarını bile göz ardı ederek düdük çalabilecek dirayet ve kararlılıkta olabileceğini tüm kamuoyuna ilan etmiştir. Cüneyt Çakır, ofsayt pozisyonunda da yardımcı hakemiyle beraber, rakip oyuncunun Volkan Demirel’in görüş açısını kısıtlayarak hamle şansını düşürdüğünü ve hareketiyle Volkan Demirel’i şaşırttığını görmezden gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbulspor-Fenerbahçe: 0-2 Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Fenerbahçe 4-0'ın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.Maçtan dakialar9. dakikada Alper’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt’ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.20. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası dışında Tolga’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan’ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.54. dakikada Tolga Ciğerci'den aldığı topu filelerle buluşturan Zanka takımını öne geçirdi.83. dakikada Deniz Türüç'ün asistini geri çevirmeyen Tolgay Arslan maçın skorunu belirledi.Eşleşmenin ilk maçından da 4-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sonuçların ardından son 16 turuna yükselen taraf olurken, ev sahibi İstanbulspor ise turnuvaya veda etti.

Beşiktaş istememişti

Cüneyt Çakır’ın skandal kararları sadece Fenerbahçe ile sınırlı değil, Beşiktaş’ın da Çakır yönetimlerinden daha önce ağzı çok yanmış durumda. Hatta siyah-beyazlı kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman, Cüneyt Çakır’la ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Herkes işini iyi yapacak. Biz bir daha derbi maçlarında Cüneyt Çakır’ı görmek istemiyoruz. Cüneyt hocanın Avrupa’da yönetmiş olduğu maçlara bir bakın, bir de Türkiye’de yönettiği maçlara bakın. Türkiye’deki maçlarda Avrupa’daki gibi cesur, gördüğünü çalan bir tutum yapmıyor. Kamuoyunda anket yapılmış, insanların yüzde 85’i benim gibi düşünüyor. Cüneyt Çakır’ı Avrupa’da izliyoruz, bir de burada izliyoruz. Nerede oradaki Cüneyt Çakır, nerede buradaki. Eyyamla bu işler düzelmez” şeklinde konuşmuştu.

24 Erzincanspor - Beşiktaş: 2-0 Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 45+1. dakika da Yunus Emre ve 89. dakikada Osman Şahin'in attığı gollerle 2-0 kazandı ama ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş kupa bir üst tura yükseldi.11'inci dakikada gelişen Erzincanspor atağında Kerem'in sol kanattan Beşiktaş ceza alanına girerken Hüseyin Çıray'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken sert şutu kaleci Utku'da kaldı.20'nci dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası önünde toplu buluşan Muhayer'in şutu savunmadan döndü.24'üncü dakikada Yunus Emre Çakır, rakibinden şık bir hareketle sıyrılıp, ceza sahası içinden vurdu, top kaleci Utku'da kaldı.28'inci dakikada defansın hatasından topu kapan Erdem, yaklaşık 25 metreden sert şutu kaleci Süleyman'da kaldı.36'ncı dakikada Beşiktaş ceza alanında topla buluşan Ali'nin sert şutu üsten auta gitti.40'ıncı dakikada ev sahibi takımın atağında Halil'in sert şutunu kaleci Utku yumrukladı. Topu önünde bulan Halil'in ikinci kez vuruşu auta çıktı.45'inci dakikada ev sahibi takımın kazandığı köşe vuruşunda Ali'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Yunus Emre Çakır, topu ağlara gönderdi. 1-0.Maçın ilk yarısı Anagold 24Erzincaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.46'ıncı dakikada sol kanattan Erzincanspor ceza alanına giren Muhayer'in sert şutunda top üstten auta gitti.54'üncü dakikada Abdurrahman ceza alanı dışından sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.58'inci dakikada sağ kanattan Orkan'ın ortasında arka direğe giden topu savunma uzaklaştırdı.64'üncü dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında Umut'un kafa şutunda top üst direkten geri döndü.71'inci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Boyd'un vuruşunda savunma son anda topu kornere gönderdi.89'uncu dakikada kaleci Süleyman'ın vurduğu topu Ali kafasıyla Osman'ın önüne indirdi. Osman bir süre sürdüğü topu kaleci Utku'nun yanından ağlara gönderdi. 2-0.Maçın orta hakemi Kutluhan Bilgiç'in 3 dakika uzattığı maçta başka gol olmadı. Anagold 24 Erzincanspor evinde Beşikaş'ı 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, ilk maçı 3-0 kazandığı için adını son 16 takım arasına yazdırdı.24Erzincanspor:2 Beşiktaş:0 (Maç Sonucu)Beşiktaşımız bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.#Beşiktaş pic.twitter.com/iFg5ySjVCL— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 18, 2019

UEFA kızağa çekti

Avusturya-Slovenya maçındaki yönetimi nedeniyle, UEFA’nın Sloven Başkanı Aleksander Ceferin’in Cüneyt Çakır’a büyük maç verdirmediği iddia edildi. EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Çakır’ı gözlemci de raporuna “Hatalı” diye yazdı. Slovenya’nın 1-0’lık yenilgisinden Cüneyt Çakır’ı sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır’ın büyük maç yönetmesinin önüne geçti. Maçı 1-0 Avusturya’nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırdı. Buna UEFA Başkanı Ceferin’in çok sinirlendiği verdiği röportajda ortaya çıktı. Ceferin, Daily Mail’e verdiği röportajda “EURO 2020 şansımızı hakem Cüneyt Çakır’ın büyük hatası yüzünden kaybettik” yorumunu yapmıştı.



