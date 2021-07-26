Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündem, sağ beke alınacak oyuncu.
Sağ bek mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Sevilla ile sözleşmesi sona eren Aleix Vidal’i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle temasa geçerken, Vidal’i ikna etmek için temaslarını sıklaştırdı.
4 yıllık sözleşme önerildi
Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro net ücret önerdi. Yıllık ücrette başarı bonusları da yer alıyor.
- Mesaj gönderdi
- Benfica’nın da transfer listesinde yer alan Vidal’in sarı-lacivertli takımdan düşünmek için süre istediği ve kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirdiği ifade edildi. Ayrıca teklif sonrasında İspanyol oyuncunun, Fenerbahçe olumlu mesaj gönderdiği iddia edildi.