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Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Aleix Vidal ile görüşüyor. 31 yaşındaki sağ beke oldukça iyi bir teklif sunan sarı-lacivertliler, Vidal'ın kararını beklemeye geçti

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin teklifi ortaya çıktı: İşte Aleix Vidalın sözleşme detayaları
Transfermarkt verilerine göre Aleix Vidal'ın güncel bonservis değeri 2 milyon euro

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündem, sağ beke alınacak oyuncu.

Sağ bek mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Sevilla ile sözleşmesi sona eren Aleix Vidal’i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle temasa geçerken, Vidal’i ikna etmek için temaslarını sıklaştırdı.

4 yıllık sözleşme önerildi

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro net ücret önerdi. Yıllık ücrette başarı bonusları da yer alıyor.

  • Mesaj gönderdi
  • Benfica’nın da transfer listesinde yer alan Vidal’in sarı-lacivertli takımdan düşünmek için süre istediği ve kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirdiği ifade edildi. Ayrıca teklif sonrasında İspanyol oyuncunun, Fenerbahçe olumlu mesaj gönderdiği iddia edildi.

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