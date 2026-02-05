Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli takımda ibre tamamen forvet transferine döndü. En Nesyri ve Duran ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni bir golcü arıyor.





Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, rotasını Brezilya'ya çevirdi. ESPN'in haberine göre Fenerbahçe, Corinthians'ın forveti Yuri Alberto'yu istiyor. Daha önce 15 milyon euroluk teklifte bulunan sarı lacivertli takım, ret yanıtı almıştı.





Brezilya kulübü ise golcü oyuncu 30 milyon euro istiyor. Fenerbahçe'nin Alberto için 25+5 milyon euro değerinde bir teklif yapacağı ve transferin son gününde oyuncuyu İstanbul'a getireceği iddia edildi. Yuri Alberto'nun da sarı lacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.















