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Fenerbahçe'ye dev gelir! Satışla ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe'ye dev gelir! Satışla ilgili açıklama geldi

11:3511/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Kulübü satışla ilgili resmi siteden açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü satışla ilgili resmi siteden açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den hisse satışına dair açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, bu yoldan elde ettiği gelirle Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den hisse satışı konusunda açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:


"Fenerbahçemiz kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir finansal adım attı. Bu doğrultuda kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı.

Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki pay oranı bu satış sonrası %62,27 olmuştur. Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir."





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