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Spor

Lincoln Henrique sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den kötü haber geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:09 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Lincoln Henrique sezon başı Santa Clara'dan transfer olmuştu.

Lincoln Henrique sezon başı Santa Clara'dan transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Lincoln Henrique'den geldi. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesinde Sevilla maçının 82. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı sol bek için açıklama geldi.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Yapılan açıklama neticesinde Lincoln Henrique'nin sezonun geri kalanında tekrar sahalara dönmesine zor gözüyle bakılıyor.


#Fenerbahçe
#Lincoln Henrique
#Sevilla
2 saat önce
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Lincoln Henrique sezonu kapattı
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