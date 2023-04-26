Fenerbahçe'ye Szalai'den kötü haber

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sakatlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayımladı.

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sakatlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayımladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıkalamada, "Futbolcumuz Attila Szalai’nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.