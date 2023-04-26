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Spor

Fenerbahçe'ye Szalai'den kötü haber

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

20:41 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Attila Szalai

Attila Szalai

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sakatlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayımladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıkalamada, "Futbolcumuz Attila Szalai’nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Ne kadar oynamayacak?

Attila Szalai'nin 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta süre alan Attila Szalai, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

#Attila Szalai
#Fenerbahçe
#Süper Lig
2 saat önce
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