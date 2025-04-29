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Ferdi Kadıoğlu sahalara geri dönüyor: Aylar sonra formasına kavuşacak

Ferdi Kadıoğlu sahalara geri dönüyor: Aylar sonra formasına kavuşacak

16:3529/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu

Sezon başında Premier Lig'e transfer olan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından uzun süre formasından uzak kalmıştı. 25 yaşındaki futbolcu sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor.


25 yaşındaki başarılı futbolcunun 10 Mayıs’ta oynanacak Wolverhampton maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.


Sol ayak baş parmağından sakatlanan milli oyuncu ocak ayında operasyon geçirmişti.


Bu sezon yeni takımında sadece 8 karşılaşmada forma giyen Kadıkoğlu iki kez fileleri havalandırdı.






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