Spor Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlunun peşinde
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Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu İtalya'dan Napoli, İnter ve Milan, Hollanda'dan Ajax, İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Fulham ve Nottingham takibe aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlunu hangi takımlar transfer etmek istiyor?
Ferdi Kadıoğlu ve takım arkadaşlarının gol sevinçleri

Fenerbahçe'de istikrarlı performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin gözdesi konumunda. Napoli ve İnter'in ardından bir başka İtalya Serie A devi Milan da 23 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.

Milan, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Milan'ın scout ekibinin Ferdi'nin performansını yakından takip ettiği, devre arasında genç oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim ise 2026'ya kadar sözleşmesi olan Ferdi'yi satmayı düşünmüyor. Ancak geri çevrilmeyecek bir bonservis teklif edilirse kulübün menfaatleri de göz önüne alınarak oyuncunun satılabileceği belirtiliyor.

Jesus etkisi

Birçok ismi parlatıp dünya devlerine satışını sağlayan tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus, 23 yaşındaki oyuncuya aynı tarifeyi uygulayacak gibi gözüküyor.

  • Ferdi'yi Hollanda'dan Ajax, İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Fulham ve Nottingham Forest da takip ediyor.

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