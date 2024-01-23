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Spor

Fernando Santos: Oyuncularım çok denediler bir türlü gol olmadı

Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fernando Santos, "Rakibimiz de 10 kişi iyi kapandı. Defansif olarak iyiydik. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

22:47 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 22:47 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Teknik direktör Fernando Santos
Teknik direktör Fernando Santos

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.


Mücadelenin ardından feknik direktör Fernando Santos basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Fernando Santos'un açıklamaları:
'Maçın hakimi bizdik'

"Aslında bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık ama bir türlü golü bulamadık. Defansif anlamda iyiydik. Oyuncularım çok denediler ama bir türlü gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok gelemedi. Denedik olmadı. Çalışmak zorundayız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız"


'Az fırsat yakaladık'

"Burada biraz futbolun doğası. 3-0 ve 4-0 kazandığımız maçlarda son 2 maça göre daha az fırsat yakaladık. Son 2 maçta daha fazla fırsat yakaladık. Geçen maç defansif olarak kötüydük. Bu maçta fırsatları değerlendiremedik. Futbolda bu var"


'15 günde 5 maç oynadılar'

"Geçen haftaya göre çok ilerleme kaydettik. Geçen maça göre çok daha iyi oynadık. Bazı oyuncuların yorgunluğunu da görüyorum. Svensson çıkmak zorunda kaldı. Semih, çok uzun süredir oynuyor. 15 günde 5 maç oynadılar neredeyse. Bu yorgunluk yaratabiliyor. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil. Kendimizi toparlayıp pazar günkü maçımıza hazırlanacağız"


'10 kişi iyi kapandılar'

"Rakibimiz de 10 kişi iyi kapandı. Defansif olarak iyiydik. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor"






#Beşiktaş
#Fernando Santos
#Adana Demirspor
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