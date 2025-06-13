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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılısı Real Madrid oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılısı Real Madrid oldu

12:4613/06/2025, Cuma
AA
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 38. ve son hafta maçında, Real Madrid ile Real Sociedad takımları Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Takımdan ayrılacağını açıklayan Real Madrid takımının futbolcusu Luka Modric (sağ 3) son maçına çıktı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 38. ve son hafta maçında, Real Madrid ile Real Sociedad takımları Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Takımdan ayrılacağını açıklayan Real Madrid takımının futbolcusu Luka Modric (sağ 3) son maçına çıktı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Real Madrid, organizasyonun en başarılı takımı olarak göze çarpıyor.

İspanya temsilcisi, ilk kez 4 yılda bir ve 32 takımlı formatta düzenlenecek organizasyonda çıktığı 5 final maçının tamamını kazanmayı başardı. Real Madrid, ilk defa 2000'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'de mutlu sona ulaştı.


Real Madrid 6. kupanın peşinde


Teknik direktörlüğe İspanyol Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid, başarısız geçen sezonun ardından Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 6. şampiyonluğunu hedefleyecek. Real Madrid, final oynadığı yıllarda sırasıyla Arjantin ekibi San Lorenzo'yu 2-0, Japonya temsilcisi Kashima Antlers'i uzatmalarda 4-2, Brezilya'nın Gremio takımını 1-0, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'i 4-1 ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal'i 5-3 mağlup etti.


Madrid ekibi, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan) ve Pachuca (Meksika) ile H Grubu'nda mücadele edecek.


Son şampiyon Manchester City


Turnuvanın son şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City oldu. Manchester ekibi, 2023'teki finalde Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 4-0 yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın öğrencileri, geride kalan sezon beklenen performansı gösteremese de G Grubu'nda Juventus (İtalya), Wydad (Fas) ve Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) ile mücadele edeceği Kulüpler Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alıyor.


12 takım şampiyon oldu


Kulüpler Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 12 takım şampiyonluk yaşadı. Real Madrid'in 5 şampiyonluğunun yanında bir diğer İspanya temsilcisi Barcelona da turnuvada 3 defa zafere ulaştı. Brezilya'dan Corinthians ve Almanya'dan Bayern Münih, ikişer kez kupayı müzesine götürdü. İngiltere'den Manchester City'nin yanı sıra Liverpool, Chelsea, Manchester United, Brezilya'dan Sao Paulo, Internacional, İtalya'dan Milan ve Inter, turnuvada birer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.


İspanya ekipleri 8 defa kupaya uzandı


Bu yıl 21. kez gerçekleştirilecek Kulüpler Dünya Kupası'nda İspanya ekipleri 8 kez mutlu sona ulaştı. Geride kalan 20 organizasyonda Brezilya ve İngiltere'den 4'er, İtalya ve Almanya'dan ise ikişer kez şampiyon takım çıktı. Kupada şu ana kadar sadece iki konfederasyonun takımları şampiyonluk sevinci yaşadı. UEFA takımlarının 16 defa kupaya uzandığı turnuvada Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) temsilcileri ise 4 kez şampiyon oldu.

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