FIFA'dan ağır yaptırım! Türk kulübüne puan silme cezası

FIFA yaptırımlarına devam ediyor.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve son dönemde mali sorunlarla anılan Adana Demirspor Kulübü'ne, tek bir dosyadan kaynaklanan yükümlülükler gerekçe gösterilerek 6 puan silme cezası verildi.
TFF konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır," ifadelerine yer verdi.
Ligde puan toplamakta zorlanan Akdeniz ekibi, bu ceza öncesinde de alt sıralarda yer alıyordu.
Yeni yaptırımın ardından kulübün toplam puanı eksi 23'e düştü.
#Futbol
#FIFA
#Adana Demirspor