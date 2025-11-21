Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
FIFA'dan ağır yaptırım! Türk kulübüne puan silme cezası

FIFA'dan ağır yaptırım! Türk kulübüne puan silme cezası

17:0621/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
FIFA yaptırımlarına devam ediyor.
FIFA yaptırımlarına devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve son dönemde mali sorunlarla anılan Adana Demirspor Kulübü'ne, tek bir dosyadan kaynaklanan yükümlülükler gerekçe gösterilerek 6 puan silme cezası verildi.

TFF konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır," ifadelerine yer verdi.


Ligde puan toplamakta zorlanan Akdeniz ekibi, bu ceza öncesinde de alt sıralarda yer alıyordu.


Yeni yaptırımın ardından kulübün toplam puanı eksi 23'e düştü.



#Futbol
#FIFA
#Adana Demirspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?