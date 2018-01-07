Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla barbekü partisinde bir araya geldi. Burada konuşan Orman, birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanımız Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Umut Güner, Hakan Kalkavan, Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve basın mensupları Antalya kampında barbeküde buluştu. #Beşiktaş pic.twitter.com/ufL0lthdFg — Beşiktaş JK (@Besiktas) 7 Ocak 2018

"Porto’da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi"

Beşiktaş Başkanı, Cenk Tosun’un transferinde ödenen miktarın abartıldığını belirterek, "Transfer satışlarımızın çok abartıldığını düşünüyorum, hatta üzülüyorum. Ne açıdan üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum. Futbolumuzun marka değerini biraz yükseltebilsek, bunlar yapılabilir şeyler. Şampiyonlar Ligi’nin en önemli oyunculardan biri transfer oldu, dünyanın şeyi falan değil. Oyuncu çok istediği için böyle bir şey gerçekleşti. Coutinho, 160 milyon euroya Barcelona’ya gidiyor, dünyada bu rakamlar konuşulurken Türkiye’de neden konuşulmasın? Ne yapılması lazım? Türkiye’de marka değerini yükseltmemiz gerekiyor, bu da sadece Beşiktaş’la alakalı değil. Futbolumuzu izlenebilir hale getirmemiz gerekiyor. Cenk, Porto’da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi" diye konuştu.

Orman, Cenk Tosun’un İngiltere’ye gitmeyi çok istediğini de vurgulayarak, "Tottenham maçında galiba oynayacak. Ben de orada olup maçı izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'un transferi Gaziantepspor'a nefes aldırdı Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Gaziantepspor, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sayesinde biraz olsun nefes aldı. Güneydoğu temsilcisi, dayanışma katkı payı kuralından dolayı kasasına 402 bin euro (1 milyon 809 bin TL) koydu.Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferiyle ilgili dün yaptığı açıklamada transferden doğan 1 milyon 157 bin 895 euroluk dayanışma katkı payı olduğu ve bu rakamı Everton tarafından ödeneceği açıklanmıştı.Not: Dayanışma katkı payı, futbolcunun sözleşmesi bitmeden transfer olması durumunda, bonservis bedelinin yüzde 5'i üzerinden 12-23 yaş arasında oynadığı kulüplere veriliyor. Cenk Tosun, Gaziantepspor'da 3.5 yıl forma giydiği için katkı payından yüzde 35 pay almaya hak kazandı. Diğer kısmı alacak olan kulüp ise Eintracht Frankfurt.Gaziantepspor'a katkı payından düşen miktar 1 milyon 800 bin TL. Fikret Orman Cenk Tosun transferini anlattıBeşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton'da... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 5, 2018 at 1:09ös PST)

"Negerdo var ama bir transfer yapmak istiyoruz"

Şu anda oyuncu satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Orman, Babel olsun Tosic olsun çıkan haberler hepsi rivayetten ibaret. Transfer yapmak istiyoruz, dönemin henüz çok başındayız. Önümüzdeki 20 gün gibi bir süreç var, ekonomik koşulları değerlendirip bakacağız. Elimizde zaten Alvaro Negredo gibi çok önemli bir santrfor var ama yine de bir transfer yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta heyecanlandıran 'Iheanacho' iddiası Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin Londra seyahatinde Kelechi Iheanacho transferi için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlı idarecilerin genç golcüyü kiralama formülü ile takıma kazandırmak istediği ifade edildi.Fanatik'te yer alan haberde, Leicester City'e 1.5 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif ettiği belirtilen Fikret Orman'ın, Talisca'da olduğu gibi bir yol izlemek istediği aktarıldı. Kelechi Iheanacho (@kelechi72)'in paylaştığı bir gönderi (Eki 14, 2017 at 2:25öö PDT) 27.7 milyon euroya transfer oldu21 yaşındaki Iheanacho sezon başında 27.7 milyon euro karşılığında Manchester City'den Leicester City'e transfer olmuştu.Yeni takımında forma şansı bulmakta zorlanan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 9'u Premier Lig olmak üzere toplam 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asist yapan futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında, sakat oyuncuların çok olduğu dönemde, Manchester City'de gösterdiği performansla adeta kurtarıcı olan Kelechi Iheanacho, Leicester City'de ise umduğunu bulamadı.Iheanacho'nun oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;

"Arda gündemimizde yok"

Arda Turan ile ilgili bir soru üzerine ise Başkan Orman, şunları söyledi;

"Arda çok iyi bir çocuktur, çok önemli bir oyuncu. 45 milyon euro gibi bir paraya Barcelona’ya transfer olmuş bir yıldız. Beşiktaş’ta oynamasını da çok isterim. Ancak o bölgede şu anda çok oyuncumuz var, böyle bir transfer yaparsak takımda sorun çıkabilir. Ondan dolayı şu anda gündemimizde yok."

Barbeküden fotoğraflar #Beşiktaş pic.twitter.com/rHPXbCUQOy — Beşiktaş JK (@Besiktas) 7 Ocak 2018

"Tolgay ile prensip anlaşmasına vardık"

Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Oğuzhan ve Tolgay’ı kadroda tutacaklarının da altını çizen Orman, "Tolgay ile prensip anlaşmasına vardık. Onları da gitmeye niyeti yok. Oyuncularım benim iznim olmadan kimseyle görüşmez, burası Beşiktaş.

"Orkan'a birçok teklif var"

Genç oyuncularda Orkan Çınar'a birçok teklif geldiğini ifade eden Orman şöyle konuştu;

"Orkan'a sadece Konyaspor’dan değil, birçok kulüpten teklif var. Hocayla konuşacağım, seneye direkt oynamasını çok istiyorum."