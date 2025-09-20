Yeni Şafak
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

13:1520/09/2025, Cumartesi
AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da Pasay City'de bulunan Mall of Asia Arena'da düzenlenen FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Hollanda ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda karşılaştığı Hollanda'yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Efeler'in rakibi Polonya-Kanada maçının galibi olacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.


Türkiye, başkent Manila'da devam eden şampiyonanın son 16 turunda Hollanda ile karşılaştı. A Milli Takım, rakibini 27-29, 25-23, 25-16, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.


Milliler, Polonya-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

