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Spor

Fırtına hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, bugün Giresunspor'a konuk olacak. Fırtına, 240 günlük deplasman hasretini dindirmek için sahaya çıkacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:21 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor, ilk devre oynanan maçta Giresunspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Trabzonspor, ilk devre oynanan maçta Giresunspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Trabzonspor, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Giresunspor'a bugün konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.


Geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran bordo-mavili takım, 51 puanla 6. sırada yer alırken, Giresunspor ise 34 puanla 16. sırada yer alıyor.


Trabzonspor'da Denswil ve Gbamin'in sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavili takım, Giresunspor karşısında 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son 1 Ekim'de Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Trabzonspor, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.


Kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Giresunspor maçı kamp kadrosu belli olurken, eksikler ve kadroya dahil olan isimler göze çarptı.


Bordo-mavili takımda Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz, 2 Eylül 2022 tarihinden bu yana ilk kez kadroya alındı.


İşte kamp kadrosu;

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Giresunspor
2 saat önce
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