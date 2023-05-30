Avrupa kulüplerinin radarına giren Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e gelen teklifleri değerlendiren Trabzonspor, iki oyuncunun da yerlerinin dolması ve ekonomik şartlarda anlaşılması halinde bu transferlere izin verecek. Bordo-mavililerde ayrıca futbolcu maaşlarında indirime gitmek için de formül hazır. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.